39-летний житель Мордовии насмерть замерз в сугробе

В Мордовии насмерть замерз 39-летний мужчина.

Несколько недель назад Вячеслав Конин 39-летнего возраста пропал без вести. Родственники мужчины обратились в полицию. Поиски не приносили никаких результатов. На днях случайных прохожий обнаружил труп пропавшего без вести гражданина в сугробе. Тело мужчины было найдено неподалеку от населенного пункта Апполоновка Лямбирского района.

По предварительным данным, причиной смерти гражданина стало переохлаждение.

По информации «Известий Мордовии».

Также читайте о том, что мошенник, представившийся работником банка, ограбил 30-летнего жителя Саранска.