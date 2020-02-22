В Саранске загорелся мусор в подвале жилого дома

В Саранске произошел пожар в подвале жилого дома.

Днём 21 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории Пролетарского района города. В подвале жилого дома №9, корп. 9, расположенного по адресу – улица Войнова, загорелся мусор.

В результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь уничтожил мусор на площади 2 кв. м.

Причина пожара в настоящее время устанавливается.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности, а также быть максимально осторожными при обращении с огнем.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru