В Саранске загорелся мусор в подвале жилого дома

В Саранске произошел пожар в подвале жилого дома.
Днём 21 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории Пролетарского района города. В подвале жилого дома №9, корп. 9, расположенного по адресу – улица Войнова, загорелся мусор.
В результате данного пожара никто не пострадал.
Огонь уничтожил мусор на площади 2 кв. м.
Причина пожара в настоящее время устанавливается.
Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности, а также быть максимально осторожными при обращении с огнем.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru