Жители Мордовии смогут сообщить о фактах нарушения миграционного законодательства

В Мордовии местные жители получат возможность сообщить сотрудникам прокуратуры о фактах нарушения миграционного законодательства.

Указанные сообщения будут приниматься в период с 25 по 28 февраля. Звонки можно осуществлять с 09:00 до 18:00 по следующему телефонному номеру: 8 (8342) 47-53-70.

Граждане могут сообщить о нарушениях, допущенных уполномоченными органами при постановке иностранных граждан и лиц без гражданства на учет по месту жительства или по месту пребывания, выдаче разрешений на временное проживание, видов на жительство, разрешений на работу или патентов, а также иных фактах игнорирования требований закона в данной сфере.

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Источник: prokrm.ru