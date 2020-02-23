В Мордовии 22-летний парень погиб, упав с фаркопа

В Мордовии произошло трагическое происшествие, унесшее жизнь 22-летнего молодого человека.

Инцидент произошел 22 февраля в Ковылкино. По предварительной информации, 20-летний водитель автомобиля марки ВАЗ-21093 на фаркопе перевозил своего 22-летнего знакомого. В определенный момент движения последний упал на проезжую часть, не сумев удержаться. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.

В настоящее время проводится проверка по факту случившегося.

По информации «Известий Мордовии».

Также читайте о том, что 39-летний житель Мордовии насмерть замерз в сугробе.