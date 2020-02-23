В Краснослободском районе горел автомобиль

В Краснослободском районе произошло возгорание автомобиля.
Утром 22 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории деревни Старое Зубарево. На улице Песочной загорелся автомобиль.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Огонь повредил моторный отсек транспортного средства на площади 6 квадратных метров.
Причина возгорания автомобиля устанавливается.
По информации, опубликованной пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru