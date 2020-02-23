Прокуратура Мордовии следит за соблюдением законодательства в сфере здравоохранения

В Мордовии сотрудники прокуратуры следят за соблюдением законодательства в сфере здравоохранения.

В прошлом году представителями ведомства было выявлено более 750 нарушений указанного законодательства, в целях устранения которых принесено 9 протестов, в суд направлено 167 заявлений, внесено 101 представление.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 255 лиц, к административной – 35. Также по материалу прокурорской проверки возбуждено 1 уголовное дело.

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Источник: prokrm.ru