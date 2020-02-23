В Чамзинке горели автомобили

В Чамзинке произошло возгорание гаража и двух автомобилей.

Происшествие произошло поздним вечером 22 февраля. Возле дома №21, расположенного по адресу – улица Базарная, загорелся гараж, в котором находились два автомобиля.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия не поступала.

Огонь повредил гараж и транспортные средства на площади 50 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru