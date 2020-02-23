Прокуратура Мордовии следит за обеспечением безопасности дорожного движения

В Мордовии прокуратура на постоянной основе контролирует соблюдение законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

В прошлом году представители прокуратуры Мордовии выявили 1100 нарушений законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 227 должностных лиц, к административной – 10, в суды предъявлено 122 заявления, а также по материалам прокурорских проверок возбуждено 2 уголовных дела.

В деятельности территориальных подразделений Госавтоинспекции были выявлены факты ненадлежащей организации и проведения работы по выявлению причин и условий ДТП, пресечению нарушений ПДД, а также нарушения закона, допущенные сотрудниками полиции при производстве по делам об административных правонарушениях.

В деятельности органов местного самоуправления были зафиксированы факты непринятия мер к определению размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам местного значения, организации искусственного освещения местных дорог, установке дорожных знаков и др.

Кроме того, были пресечены факты продажи водительских удостоверений и медицинских справок об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами.

Ранее сообщалось о том, что прокуратура Мордовии следит за соблюдением законодательства в сфере здравоохранения.

Источник: prokrm.ru