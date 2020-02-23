В Чамзинском районе горели баня и надворная постройка

В Чамзинском районе пожарные ликвидировали возгорание бани и надворной постройки.

Поздним вечером 22 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в населенном пункте Комсомольский. Возле дома №22, расположенного по адресу – улица Саранская, загорелись баня и надворная постройка.

В результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь повредил баню и надворную постройку на площади 15 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru