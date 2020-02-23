В Саранске завершились чемпионат и первенство Мордовии по легкой атлетике

В Саранске прошли чемпионат и первенство Мордовии по легкой атлетике в помещении (спорт ЛИН).

Указанные соревнования проводились в период с 20 по 22 февраля в легкоатлетическом манеже спортивного комплекса «Мордовия». Участниками состязаний стали более 170 спортсменов из нескольких регионов России.

Программа соревнований включала в себя забеги на 60, 200, 400, 800, 1500, 3000 метров, спортивную ходьбу на 3000 метров, прыжки в длину, тройной прыжок, прыжок в высоту, толкание ядра и эстафету 4х200 метров.

Представители сборной Мордовии завоевали 9 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых медалей.

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Источник: mordovia-sport.ru