Лыжница из Мордовии стала серебряным призером первенства России

Спортсменка из Мордовии стала серебряным призером первенства России по лыжным гонкам среди юношей и девушек 15-16 лет.

Указанные соревнования в настоящее время проводятся в Сыктывкаре. Участниками состязаний являются более 460 спортсменов из нескольких регионов России.

В гонке свободным стилем с раздельного старта среди девушек на 3 километра серебряную медаль завоевала спортсменка ГБУ РМ «КСШОР» Екатерина Никитина, уступившая на финише менее секунды представительнице Свердловской области Наталье Крамаренко.

Стоит отметить, что ранее спортсменка из Мордовии стала победительницей гонки на 5 километров классическим стилем.

Также читайте о том, что в Саранске завершились чемпионат и первенство Мордовии по легкой атлетике.

Источник: mordovia-sport.ru