В Саранске в результате ДТП погибли три человека

В Саранске произошло ДТП, в результате которого погибли три человека.

Происшествие произошло ранним утром 24 февраля на одном из участков дороги, соединяющей Саранск и Рузаевку, возле поворота на совхоз «Левжинский». По предварительной информации, гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Рено-Меган», двигаясь в направлении Рузаевки, потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство выехало на полосу встречного движения и столкнулось с автомобилем марки «Ниссан-Альмера».

От полученных в результате столкновения машин телесных повреждений скончались три человека. Ещё один участник ДТП был госпитализирован.

По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».

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Источник: vk.com/pro_10tvrm