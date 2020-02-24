В Саранске по причине пожара погиб человек

В Саранске произошел пожар, в результате которого погиб человек.

Днём 23 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в посёлке им. Гагарина. На улице Ухтомского загорелся двухквартирный жилой дом №10. Огонь повредил постройку на площади 60 квадратных метров.

В результате пожара погиб человек. О личности погибшего пока что нет никакой информации.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru