В Мордовии пьяный автомобилист умер после погони

В Мордовии после полицейской погони скончался пьяный автомобилист.

23 февраля экипаж ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Ковылкинский» заметил автомобиль марки «Нива», траектория движения которого свидетельствовала о том, что водитель может быть пьян. Стражи порядка потребовали остановиться, но автомобилист, которым оказался гражданин 1957 года рождения, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения, проигнорировал данное требование, продолжив движение. В итоге началась погоня. Спустя некоторое время машина правонарушителя была остановлена.

Пьяный автомобилист проследовал в патрульный автомобиль, в салоне которого он внезапно потерял сознание и перестал подавать признаки жизни. Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины.

В настоящее время проводится проверка по факту случившегося.

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Источник: 13.мвд.рф