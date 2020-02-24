В Мордовии объявили оперативное предупреждение на 25 февраля

В Мордовии было объявлено оперативное предупреждение на 25 февраля.

Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что 25 февраля на территории региона будут наблюдаться обильные осадки в виде снега. Синоптики предупреждают, что в дневное время снегопад усилится.

Жителям республики следует быть крайне внимательными при нахождении на улице. Автомобилистам рекомендовано двигаться с умеренной скоростью.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru