В Саранске произошел пожар в жилом доме

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме.
Днём 23 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Гагарина. Прибыв по указанному адресу, пожарные обнаружили, что имеет место возгорание в жилом доме №89.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Огонь повредил помещение кухни на площади 8 квадратных метров.
Причина пожара в настоящее время устанавливается.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось о том, что в Саранске произошел пожар, в результате которого погиб человек.
Источник: 13.mchs.gov.ru