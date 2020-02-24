В Саранске произошел пожар в жилом доме

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме.

Днём 23 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Гагарина. Прибыв по указанному адресу, пожарные обнаружили, что имеет место возгорание в жилом доме №89.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь повредил помещение кухни на площади 8 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о том, что в Саранске произошел пожар, в результате которого погиб человек.

Источник: 13.mchs.gov.ru