В Мордовии в 2019 году родились почти 6 тысяч детей

В Мордовии на протяжении прошлого года родились практически 6 тыс. детей.

Сообщается, что в период с января по декабрь минувшего года в республике появились на свет 5956 малышей. Среди новорожденных насчитывается 3092 мальчика и 2864 девочки.

Из общего числа младенцев 38,8% являются первенцами для своих родителей, 41,3% стали вторыми детьми в семьях. Практически 20% малышей имеют статус третьего ребенка в своей семье.

По информации «Известий Мордовии».

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