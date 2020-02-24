В Дубенском районе оштрафовали мужчину, избившего свою жену

В Дубенском районе суд вынес приговор в отношении местного жителя, который избил свою супругу.

31 декабря минувшего года житель указанного района, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, устроил скандал, приревновав свою супругу к соседу. Изначально имела место словесная перепалка, но в определенный момент мужчина, не сумев совладать с переполнявшими его негативными эмоциями, ударил жену кулаком по голове. Последняя попыталась убежать, но муж догнал её и стал бить ногами. Пострадавшая сообщила о случившемся стражам порядка.

Решением суда в отношении мужчины была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.

По информации «Известий Мордовии».

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