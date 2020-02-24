В Темниковском районе пожар уничтожил надворную постройку

В Темниковском районе произошел пожар, который уничтожил надворную постройку.

Указанное происшествие произошло утром 23 февраля на территории деревни Подгорное Конаково. Возле дома №112, расположенного по адресу – улица Интернациональная, загорелась надворная постройка. Огонь уничтожил строение на площади 16 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

Причина возгорания надворной постройки в настоящее время устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о том, что в Саранске по причине пожара погиб человек.

Источник: 13.mchs.gov.ru