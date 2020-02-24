Житель Саранска пропал без вести, уехав на заработки в Санкт-Петербург

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают жителя Саранска, который пропал без вести, уехав на заработки в Санкт-Петербург.

Ладанов Геннадий Олегович 1989 года рождения, являющийся жителем Саранска, некоторое время назад уехал на заработки в Санкт-Петербург. С 22 декабря прошлого года гражданин перестал выходить на связь со своими родственниками. До настоящего времени никакой информации о местонахождении жителя Саранска нет.

Все, кто владеет какими-либо сведениями о том, где в настоящее время находится пропавший без вести мужчина, могут сообщить необходимую информацию по следующим телефонам: 8(8342) 25-19-56, 29-77-88, 29-77-61 или 102.

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Источник: 13.мвд.рф