В Рузаевке прошла акция «Я люблю жизнь»

Сотрудники отделения Госавтоинспекции отдела МВД России по Рузаевскому району совместно с ребятами из отряда ЮИД «Светофорчик» МБОУ «СОШ №10» организовали и провели профилактическую акцию под названием «Я люблю жизнь».

Школьники своими руками изготовили памятки с обращением к водителям и пешеходам о соблюдении ПДД.

Акция проходила на самых оживленных перекрестках Рузаевки. Сотрудники Госавтоинспекции и их юные помощники напоминали участникам дорожного движения о самых важных правилах и вручали им яркие брошюры.

Также читайте о том, что в Краснослободске стражи порядка присоединились к акции «Полиция и дети».

Источник: 13.мвд.рф