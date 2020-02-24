В Зубовой Поляне сотрудники ГИБДД со школьниками отработали навыки безопасного поведения на дороге

В рамках проводимых МВД по Мордовии мероприятий «Полиция и дети» сотрудники Госавтоинспекции Зубово-Полянского района провели занятия в МБОУ «Зубово-Полянская гимназия» по закреплению знаний ПДД и навыков безопасного поведения на дороге.

В ходе указанных занятий с детьми младшего школьного звена сотрудники ОГИБДД просмотрели обучающий фильм «ПДД для пешеходов» и разобрали ошибки пешеходов, попавших в ДТП.

Кроме того, были подведены итоги школьного конкурса рисунков «Правила безопасности на дороге».

Ранее сообщалось о том, что недавно в Рузаевке сотрудники Госавтоинспекции совместно со школьниками провели профилактическую акцию под названием «Я люблю жизнь».

Источник: 13.мвд.рф