Житель Саранска подозревается в мошенничестве при получении льготных выплат

В Саранске сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в мошенничестве при получении льготных выплат.

Стражами порядка было установлено, что в 2006 году житель посёлка Явас 1986 года рождения предоставил в отделение пенсионного фонда ложные сведения о том, что он и его несовершеннолетняя дочь проживают в селе Монастырское, которое относится к зоне, подвергавшейся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. В итоге мужчине была назначена ежемесячная социальная выплата.

В общей сложности подозреваемый на противозаконных основаниях получил 120 тыс. рублей.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф