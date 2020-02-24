Разыскиваются очевидцы смертельного ДТП в Лямбирском районе

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов разыскивают очевидцев ДТП со смертельным исходом, произошедшего в Лямбирском районе.

Происшествие произошло вечером 11 февраля на 179-м километре дороги, соединяющей Саранск и федеральную трассу М-5 «Урал». Водитель легкового автомобиля марки «Ниссан» врезался в грузовик марки «Ивеко», который стоял на полосе встречного движения.

Полученные водителем легковушки телесные повреждения оказались смертельными.

Сотрудники следственного отдела ММО МВД России «Лямбирский» просят очевидцев ДТП сообщить всю имеющуюся информацию по телефонам: 38-59-56 или 02.

Ранее сообщалось о том, что в Саранске в результате ДТП погибли три человека.

Источник: 13.мвд.рф