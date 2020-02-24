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Неизвестный мошенник ограбил отца жительницы Мордовии, которая решила продать свадебное платье

Неизвестный мошенник ограбил отца жительницы Мордовии, которая решила продать свадебное платье

Неизвестный мошенник ограбил отца жительницы Ичалок, которая намеревалась продать свадебное платье.

Недавно жительница Ичалок разместила на популярном сайте объявлений публикацию, содержащую информацию о продаже свадебного платья. Спустя некоторое время женщине позвонил неизвестный мужчина, который заявил о намерении приобрести товар и предложил перечислить деньги на банковский счет. У жительницы Ичалок нет своей банковской карты, по причине чего она договорилась о том, что денежные средства будут переведены на счет отца.

В итоге незнакомец связался с родственником женщины и попросил последнего сообщить данные банковской карты. Отец жительницы Ичалок предоставил якобы покупателю необходимые сведения, а после этого обнаружил, что с его счета были похищены денежные средства в сумме 13,8 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф