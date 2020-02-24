ГУ МЧС РФ по Мордовии напоминает о мерах безопасности на льду

Сотрудники ГУ МЧС РФ по Мордовии напоминают гражданам о мерах безопасности на льду.

Если вышло так, что человек провалился под лёд, ему необходимо не поддаваться панике и быть максимально спокойным. Переохлаждение организма начинается после 10-минутного нахождения тела в холодной воде. Изначально следует сменить частое и тяжелое дыхание, которое в данном случае является естественной реакцией организма, на глубокое и медленное. Это позволит сохранить разум в уравновешенном состоянии.

Нужно пытаться выбраться на ту сторону, с которой начиналось движение, поскольку именно на этом участке лёд ещё выдерживал массу тела. Подплыв к кромке льда, нужно занять горизонтальное положение, наклониться на лёд и попробовать сделать толчок ногами. Если этот способ не принес никакого результата, нужно сильной рукой зацепиться на поверхности льда, а слабой делать вращательные движения.

Оказавшись на поверхности, следует как можно быстрее направиться к берегу.

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Источник: 13.mchs.gov.ru