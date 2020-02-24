В школах Саранска карантин продлеваться не будет

В Саранске карантин в местных школах продлеваться не будет.
Учебный процесс в муниципальных общеобразовательных организациях и муниципальных образовательных организациях дополнительного образования Саранска возобновляется с 25 февраля.
Занятия будут вестись в штатном режиме. Учебный процесс продолжится с учетом ранее составленного расписания.
По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.
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Источник: adm-saransk.ru