В школах Саранска карантин продлеваться не будет

В Саранске карантин в местных школах продлеваться не будет.

Учебный процесс в муниципальных общеобразовательных организациях и муниципальных образовательных организациях дополнительного образования Саранска возобновляется с 25 февраля.

Занятия будут вестись в штатном режиме. Учебный процесс продолжится с учетом ранее составленного расписания.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru