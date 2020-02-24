43-летний житель Мордовии отравился угарным газом в гараже

В Чамзинском районе 43-летний мужчина скончался, прогревая мотор своего автомобиля.

Инцидент произошел несколько дней назад в посёлке Комсомольский. 43-летний гражданин утром зашел в гараж и закрыл за собой дверь. Затем мужчина стал прогревать двигатель своего автомобиля. В определенный момент у гражданина случился инсульт. Спустя некоторое время мужчину в бессознательном состоянии обнаружили его родственники. Гражданин был доставлен в больницу. Спустя несколько часов после госпитализации житель Мордовии умер.

Медики диагностировали у мужчины не только инсульт, но и отравление угарным газом.

По информации «Известий Мордовии».

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