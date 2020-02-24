Команда МВД по Мордовии стала лидером республиканских соревнований по лыжным гонкам

В Мордовии прошли республиканские соревнования по лыжным гонкам среди сотрудников органов безопасности и правопорядка.

Указанные соревнования проходили на базе ГАУ РМ «СШОР по зимним видам спорта».

Команда МВД по Мордовии завоевала первое место.

В личном зачете в лыжной гонке на 5 километров среди мужчин представитель МВД Василий Носов занял третье место.

В личном зачете в лыжной гонке на 3 километра среди женщин лучшей спортсменкой стала Алена Юдина, являющаяся сотрудницей республиканского МВД, второе место заняла Татьяна Костюнина из УМВД России по Саранску.

В эстафете среди мужчин 4x5 километров команда МВД по Мордовии стала лидером с результатом 61:24.

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Источник: 13.мвд.рф