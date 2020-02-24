В Саранске сотрудники ГИБДД провели операцию «Пешеходный переход»

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Пешеходный переход».
В ходе проведения указанного мероприятия стражами порядка было выявлено 24 нарушения, 16 административных материалов было составлено на пешеходов за нарушение ими правил перехода проезжей части.
В ближайшем будущем мероприятия подобного рода на территории Саранска и Мордовии будут продолжены.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД России по Мордовии.
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Источник: 13.мвд.рф