В Саранске сотрудники ГИБДД провели операцию «Пешеходный переход»

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Пешеходный переход».

В ходе проведения указанного мероприятия стражами порядка было выявлено 24 нарушения, 16 административных материалов было составлено на пешеходов за нарушение ими правил перехода проезжей части.

В ближайшем будущем мероприятия подобного рода на территории Саранска и Мордовии будут продолжены.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД России по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф