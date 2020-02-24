Дзюдоисты из Мордовии стали победителями и призерами первенства ПФО

Спортсмены из Мордовии стали победителями и призерами первенства Приволжского федерального округа по дзюдо.

Указанные соревнования проводились в городе Соликамск Пермского края. Участниками состязаний стали юноши и девушки возрастом до 15 лет.

Спортсмены сборной Мордовии завоевали на соревнованиях четыре медали. Победителями стали воспитанники ГБУ РМ «СШОР спортивной борьбы и дзюдо А.В. Мишина» Дарья Щетинина и Морозов Артем.

Бронзовые медали завоевали дзюдоист клуба «Боец» Нефедов Егор и спортсменка клуба «Лидер» Соловьева Маргарита.

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Источник: mordovia-sport.ru