Полицейские изъяли марихуану у жителя Ромоданово

В Ромоданово сотрудники правоохранительных органов изъяли марихуану у местного жителя.

В ночное время суток на территории указанного населенного пункта стражами порядка был задержан 47-летний гражданин, в ходе личного досмотра которого была обнаружена и изъята марихуана массой около 12 г. Мужчина сообщил, что в прошлом году нарвал растение на одном из заброшенных полей.

В отношении жителя Ромоданово было возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф