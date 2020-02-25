В Саранске разыскиваются очевидцы ДТП, в результате которого пострадал пешеход

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают очевидцев ДТП в Саранске, в результате которого пострадал пешеход.

Указанное происшествие произошло днём 22 сентября прошлого года на проспекте Ленина. Водитель автомобиля марки «Шевроле-Лачетти» совершил наезд на мужчину, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавший получил телесные повреждения.

Сотрудники правоохранительных органов просят очевидцев данного ДТП сообщить всю имеющуюся информацию по следующим телефонным номерам: 8(8342) 29-89-85, 38-11-27 или 102.

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Источник: 13.мвд.рф