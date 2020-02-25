В Мордовии в январе было зафиксировано более 200 административных правонарушений

На протяжении первого месяца текущего года на территории Мордовии стражами порядка было зафиксировано 221 административное правонарушение.

К 28 правонарушителям был применен административный арест от 1 до 5 суток каждому, 8 нарушителям закона были назначены обязательные работы общим сроком 170 часов, остальные правонарушители были привлечены к наказанию в виде штрафов.

Общая сумма административных штрафов, наложенных полицейскими в Мордовии в январе, составляет 562 тыс. рублей (без учета штрафов ГИБДД и УВМ).

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Источник: 13.мвд.рф