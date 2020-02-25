В Мордовии осужденному предоставили отпуск

Осужденный, отбывающий наказание в отряде по хозяйственному обеспечению следственного изолятора №2 УФСИН РФ по Мордовии, отправился в краткосрочный отпуск за пределы исправительного учреждения.

Руководство следственного изолятора предоставило отпуск на три дня. Выезд за пределы исправительного учреждения был предоставлен осужденному для решения бытовых вопросов и дальнейшего трудоустройства после освобождения.

Краткосрочный отпуск предоставляется осужденным по их заявлению за шесть месяцев до срока возможного УДО при положительной характеристике. Кроме того, учитывается тяжесть преступления, срок наказания и поведение.

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Источник: 13.fsin.su