В Мордовии общественники посетили следственный изолятор

Представители общественности совместно с сотрудниками библиотеки информационно-образовательных ресурсов «Умней» посетили следственный изолятор №1 УФСИН РФ по Мордовии.
В сопровождении сотрудников указанного учреждения правозащитники осуществили обход территории и провели беседу с несовершеннолетними подозреваемыми и обвиняемыми по теме дистанционного обучения.
В классе для обучения несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых установлен компьютер с программным обеспечением «ЛУЧ - студент», предусматривающий курс дистанционного обучения для освоения школьной программы в рамках самообразования.
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Источник: 13.fsin.su