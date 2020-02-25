В Мордовии общественники посетили следственный изолятор

Представители общественности совместно с сотрудниками библиотеки информационно-образовательных ресурсов «Умней» посетили следственный изолятор №1 УФСИН РФ по Мордовии.

В сопровождении сотрудников указанного учреждения правозащитники осуществили обход территории и провели беседу с несовершеннолетними подозреваемыми и обвиняемыми по теме дистанционного обучения.

В классе для обучения несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых установлен компьютер с программным обеспечением «ЛУЧ - студент», предусматривающий курс дистанционного обучения для освоения школьной программы в рамках самообразования.

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Источник: 13.fsin.su