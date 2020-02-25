В Темниковском районе пожар уничтожил жилой дом и надворную постройку

В Темниковском районе произошел пожар, который уничтожил надворную постройку и жилой дом.
Утром 24 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории села Старый Город. На улице Старая Деревня горели жилой дом №16 и надворная постройка.
В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.
Огонь уничтожил жилой дом и надворную постройку.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru