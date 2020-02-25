46-летний житель Саранска во время ссоры исполосовал ножом приятеля

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов был задержан местный житель, который нанес несколько ножевых ранений своему приятелю.

Стражами порядка было установлено, что в ночь на 12 февраля 45-летний гражданин, находясь в своей квартире, распивал алкогольные напитки вместе с 46-летним приятелем. В ходе попойки хозяин жилья оскорбил гостя. В ответ на это последний схватил в руки кухонный нож и несколько раз ударил им обидчика.

Пострадавший доставлялся в больницу. Медики диагностировали у мужчины ранения грудной клетки и руки.

46-летний гражданин был задержан и привлечен к уголовной ответственности.

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Источник: 13.мвд.рф