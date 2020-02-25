В Зубово-Полянском районе горел жилой дом

В Зубово-Полянском районе произошло возгорание жилого дома.

Происшествие произошло днём 24 февраля на территории населенного пункта Потьма. На улице Железнодорожной загорелся жилой дом №22. Огонь повредил внутреннюю отделку постройки на площади 32 кв. м.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru