Жители Октябрьского района Саранска задолжали за жилищно-коммунальные услуги практически 2 миллиона рублей

С начала текущего года администрацией Октябрьского района Саранска было подано 8 заявлений на выдачу судебных приказов на взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги на общую сумму 1,07 млн рублей.

Управляющими компаниями за отчетный период было подано 77 заявлений на общую сумму 910 тыс. рублей.

Жителями Октябрьского района Саранска с начала нынешнего года было оплачено 394 тыс. рублей.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru