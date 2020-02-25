В Саранске пройдет фестиваль любительских хоров

В Саранске пройдет фестиваль-конкурс любительских хоров под названием «ХОР - TIME!».

Дворец культуры Саранска станет местом проведения указанного мероприятия. Фестиваль-конкурс начнется в 18:30 27 февраля.

Участниками рассматриваемого мероприятия станут любители хорового пения разных возрастов и профессий.

Организаторы фестиваля-конкурса говорят о том, что их основной целью является изменение отношения зрителей к хоровому пению. Многие воспринимают хор в качестве некоего устаревшего формата, но на самом деле это не соответствует действительности.

27 февраля на сцену выйдут пять хоров.

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Источник: adm-saransk.ru