В Саранске пройдет фестиваль любительских хоров

В Саранске пройдет фестиваль-конкурс любительских хоров под названием «ХОР - TIME!».
Дворец культуры Саранска станет местом проведения указанного мероприятия. Фестиваль-конкурс начнется в 18:30 27 февраля.
Участниками рассматриваемого мероприятия станут любители хорового пения разных возрастов и профессий.
Организаторы фестиваля-конкурса говорят о том, что их основной целью является изменение отношения зрителей к хоровому пению. Многие воспринимают хор в качестве некоего устаревшего формата, но на самом деле это не соответствует действительности.
27 февраля на сцену выйдут пять хоров.
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Источник: adm-saransk.ru