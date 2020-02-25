В Мордовии стало больше участников школьных олимпиад

В Мордовии завершился региональный этап школьных олимпиад по общеобразовательным предметам.

В нынешнем году в указанных олимпиадах приняли участие 2660 школьников Мордовии. Данное количество участников интеллектуальных сражений на 150 человек превышает число учеников образовательных учреждений региона, принявших участие в состязаниях в минувшем году.

Школьники, продемонстрировавшие лучшие результаты на региональном этапе, будут представлять республику на заключительном этапе, участниками которого станут дети со всех регионов России.

По информации «Известий Мордовии».

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