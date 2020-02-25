На территории Рузаевского района появятся новые общественные пространства

На территории Рузаевского района в скором времени появятся новые общественные пространства.

В селе Татарская Пишля благоустройство коснется территории, прилегающей к зданию МБУК «КДЦ». Появятся новые зоны отдыха и детские игровые площадки в населенных пунктах Архангельское Голицыно, Болдово, Плодопитомнический, Трускляй, а также на территории, прилегающей к детскому оздоровительному лагерю имени Володи Дубинина.

В посёлке Левженский появится спортивная площадка на улице Центральной, а также будет обустроен спортивный комплекс на территории, прилегающей к клубу. Преобразится территория и возле клуба, расположенного в селе Ключарево.

По информации «Известий Мордовии».

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