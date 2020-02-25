В Зубовой Поляне работает передвижной мобильный технопарк «Кванториум»

В Зубовой Поляне с 17 февраля на базе местной гимназии работает передвижной мобильный технопарк «Кванториум».

В указанном учебном заведении было оборудовано несколько учебных кабинетов «Кванториума», где проводят занятия молодые педагоги, являющиеся студентами и магистрантами Мордовского педагогического института имени М.Е. Евсевьева.

Школьники изучают основы моделирования, а со временем сами сконструируют 3D-модели и распечатают их на 3D-принтере.

Кроме того, молодые педагоги обучают детей основам пилотирования. Ребята работают над созданием проектов квадрокоптера, сооружают свои модели, а также управляют уже готовыми дронами в специально оборудованной полетной зоне. Изучая программу геотехнологии, школьники по фотографиям местности определяют навигацию.

Помимо этого, дети учатся работать на станках ЧЛУ (станок лазерной резки).

По информации «Известий Мордовии».

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