На территории Мордовии проживают более 100 мужчин-долгожителей

На территории Мордовии в настоящее время проживают более 100 мужчин-долгожителей.

В общей сложности на территории республики насчитывается 374,4 тыс. мужчин, что равно 47% от общей численности населения региона.

Средний возраст мужчин, проживающих в Мордовии, составляет 39 лет.

Кроме того, в настоящее время в республике проживает 131 мужчина, перешагнувший 95-летний рубеж, а в возрасте старше 100 лет – 29 человек.

По информации «Известий Мордовии».

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