С начала 2020 года на улицах Ельников травмировались порядка 100 человек

В Ельниках с начала нынешнего года из-за отсутствия надлежащей уборки улиц травмировались порядка 100 местных жителей.

В период с января по настоящее время в указанном населенном пункте неоднократно становилось известно о падениях местных жителей на улицах, которые оборачивались для последних получением тех или иных травм. Чаще всего граждане ломают руки, ноги и ребра.

Врач-травматолог Ельниковской поликлиники ГБУЗ «Краснослободская МБ» Сергей Александрович Курчев подтвердил информацию о том, что с начала нынешнего года уже около 100 жителей населенного пункта получили телесные повреждения различного характера в результате падения на улицах.

По информации «Известий Мордовии».

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