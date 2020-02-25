Житель Саранска остался без денег, делая ставки на фондовой бирже

Неизвестные мошенники ограбили 36-летнего жителя Саранска, который намеревался заработать, делая ставки на бирже.

В январе текущего года 36-летний житель посёлка Ялга на одном из сайтов обнаружил рекламное объявление, представляющее собой предложение заработать большие деньги с минимальными рисками. Мужчина перешел по данной ссылке. На новом сайте гражданин оставил свой телефонный номер. Спустя некоторое время с жителем посёлка Ялга связалась неизвестная женщина, которая предложила ему стать игроком на фондовой бирже и пообещала ежемесячную прибыль в размере от 17% до 25%. Мужчина сделал первый взнос, а также прислал якобы финансовой компании копии своих банковских карт и паспорта. Кроме того, гражданин скачал специальную программу для того, чтобы следить за торгами. В течение нескольких дней мужчина сделал ставки на сумму, превышающую 200 тыс. рублей.

Когда гражданин заявил о намерении вывести деньги, мошенники уговорили его сделать крупную ставку. Пострадавший, взяв в кредит 500 тыс. рублей, перевел денежные средства на указанный незнакомцами счет. Затем мужчина вновь попытался вывести деньги, но аферисты заявили, что необходимое для этого разрешение от банка он не получит, поскольку имеет место кредитный договор, но отметили, что вопрос будет решен за дополнительную плату. В итоге житель посёлка Ялга перевел ещё 120 тыс. рублей. После этого мужчина, начав сомневаться в правильности своих действий, обратился в полицию.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф