В Саранске горел мусор

В Саранске произошло возгорание мусора.

Утром 24 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Коммунистической. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что возле дома №121 горит мусор. Огонь уничтожил отходы на площади 1 кв. м.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания мусора в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru