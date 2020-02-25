В Рузаевке осудили мужчину, ограбившего пенсионерку

В Рузаевке суд вынес приговор в отношении 51-летнего местного жителя, который ограбил пенсионерку.

25 ноября минувшего года 51-летний гражданин, угрожая ножом, похитил у пенсионерки денежные средства в сумме 1050 рублей. Пострадавшая обратилась в полицию. Из-за того, что преступление было совершено в дневное время, пенсионерка хорошо запомнила черты злоумышленника. Мужчина был задержан по месту жительства. Выяснилось, что в октябре прошлого года преступник вернулся из мест лишения свободы.

Решением суда в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф