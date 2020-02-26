В Краснослободске самосвал протаранил легковушку и врезался в столб

В Краснослободске произошло ДТП с участием самосвала и легкового автомобиля.

Происшествие произошло утром 25 февраля на территории микрорайона №3. По предварительной информации, 40-летний гражданин, находившийся за рулем самосвала марки КамАЗ, превысив скорость, не сумел справиться с управлением, вследствие чего транспортное средство протаранило легковой автомобиль марки ВАЗ-21074, который двигался в попутном направлении, а затем врезалось в опору лини электропередач.

65-летней пассажирке легковушки понадобилась медицинская помощь.

В отношении водителя самосвала были составлены административные материалы.

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Источник: гибдд.рф